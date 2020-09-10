Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 августа Фото: Артем КИЛЬКИН

Мы продолжаем следить за тем, как складывается ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Рассказываем последние новости на утро 11 сентября.

По данным оперативного штаба, на утро в Кузбассе зафиксировано еще 95 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь общее число заболевших составляет 7399 человек.

Одновременно с этим 81 человек выздоровел и выписан из больниц. Таким образом, число выздоровевших с начала пандемии достигло 5453.

Выросла и печальная статистика заболевания. На утро 10 сентября еще один пациент скончался. В общей сложности число скончавшихся достигло 58 человек.

- У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке, - сообщает оперативный штаб.

Таким образом, сейчас 1888 человек получают медицинскую помощь в инфекционных стационарах. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1650 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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