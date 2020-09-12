Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежедневно меняется число заболевших и выздоровевших кузбассовцев, у которых обнаружен коронавирус. Рассказываем последние новости о том, как складывается эпидемиологическая обстановка в Кузбассе.

На утро 13 сентября заболевание выявлено еще у 97 человек. Согласно официальным данным, общее число заболевших с середины марта достигло 7589 человек. Из них 1926 получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных больницах. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1837 человек.

Выросло и число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19. Теперь их 5598 человек, а о последних 85 случаях выздоровления стало известно на утро 13 сентября.

Выросла и печальная статистика. Еще три человека, у которых ранее выявили коронавирус, умерли. У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове. У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Яшкинском муниципальном округе.

Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 65 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оперштаб сообщил об отмене масочного режима в Кузбассе

Специалисты оперативного штаба Кузбасса сообщили, когда будет отменен масочный режим. Напомним, что с 14 марта в регионе действует режим повышенной готовности. (подробности)

Когда в Кузбассе начнут прививать от коронавируса

Первые дозы вакцины от коронавируса придут в Кузбасс уже в ноябре. Сколько будет доз и кто их получит, рассказала первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина. (подробности)

Кузбасские власти рассказали о возвращении льгот на проезд для пенсионеров, отмененных из-за коронавируса

Представители оперативного штаба рассказали, когда пенсионерам вернут льготы на проезд в общественном транспорте. Они были отменены из-за риска распространения коронавируса. (подробности)

Стало известно, сколько медиков умерли от коронавируса в Кузбассе

Заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина рассказала, сколько медиков скончались от коронавируса. Оперштаб провел брифинг по ситуации с заболеванием в регионе. (подробности)

Учащиеся четырех кузбасских школ заболели коронавирусом

Сразу в нескольких кузбасских школах с начала сентября выявили случаи заболевания коронавирусом. Среди заболевших и учителя, и ученики. (подробности)