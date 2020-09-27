Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН

Каждый день меняется ситуация с коронавирусом в регионе. Медики выявляют новые случаи заболевания, выписывают выздоровевших домой, констатирую случаи летального исхода. Не стал исключением и этот день.

На утро 28 сентября коронавирус выявили сразу у 150 человек. После этого общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 9533 человек. На сегодняшний дент 2518 пациентов с COVID-19 получают необходимую медицинскую помощь в больницах региона.

Выросло и число выздоровевших. Сразу 29 пациентов вылечились и покинули больничные стены. Общее же число тех, чьи тесты на COVID-19 стали отрицательными, достигло 6912 человек.

К сожалению, пополнилась и печальная статистика. Так, еще два человека скончались за минувшие сутки. Как сообщает оперативный штаб, у женщины 1945 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Анжеро-Судженске. У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Прокопьевске.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 3007 человек.

Статистика. Яндекс.

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