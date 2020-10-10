Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 октября Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ежедневно мы рассказываем о том, как изменилась ситуация с коронавирусом за сутки и сообщаем последние новости.

За минувшие сутки в Кузбассе коронавирус выявили у 170 человек, чьи тесты дали положительные результаты. Общее число заболевших составило 11 700 с начала пандемии. Также стало известно о выздоровлении 102 пациентов, всего же с середины марта их число достигло 8105 человек.

К сожалению, выросло число случаев летального исхода: за минувшие сутки умерло еще три человека. У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения 3 степени. Она проживала в Киселевске. У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, осложнившаяся инфарктом миокарда. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни и сахарного диабета. Он проживал в Кемерове. У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Белове. В общей сложности число умерших пациентов с коронавирусом достигло 141 человека.

Таким образом, сейчас под наблюдением врачей находится 3454 человека. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2859 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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