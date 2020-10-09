Стал известен возраст самого молодого скончавшегося от коронавируса пациента в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Кузбасса озвучили возраст самого молодого пациента с коронавирусом, скончавшегося в стационаре. Об этом стало известно в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом в регионе.

Как сообщил министр здравоохранения Михаил Малин, самым молодым скончавшимся стал 28-пациент. Он не стал сообщать точный диагноз, так как это противоречит закону о защите персональных данных, однако отметил, что течение болезни сопровождалось патологией, вызванной инфекционным заболеванием. Министр добавил, что во многих случаях умершие пациенты с коронавирусом также переносят ряд тяжелых заболеваний, осложняющих течение болезни.