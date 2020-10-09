10 медработников скончались от коронавируса в Кузбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе от коронавируса скончались 10 врачей. Об этом в ходе брифинга 9 октября сообщил министра здравоохранения Михаил Малин.

Он отметил, что всего за период пандемии заразилось коронавирусом 600 медицинских работников, причем не все в ходе выполнения профессионального долга. Часть случаев была связана с бытовыми контактами.

-10 наших коллег, к сожалению, погибли, - рассказал министр. – 316 медработников уже получили выплаты в связи с профессиональным заражением, 57 человек оформляют их и проходят экспертизу в органах социального страхования.