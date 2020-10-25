Минздрав Кузбасса прокомментировал ситуацию в новокузнецком морге. ФОТО: кадр видео телеграм-канала @region_142

В министерстве здравоохранения Кузбасса прокомментировали скандальное видео, снятое в новокузнецком морге. На кадрах зафиксированы десятки тел пациентов, умерших от коронавируса.

25 октября в соцсетях появилось видео, на котором видны десятки тел, упакованных в специальные полиэтиленовые мешки. Также камера зафиксировала и два тела, которые лежат завернутыми в одеяла. Тела лежат как на специальных поверхностях, так и просто на полу, при этом часть из этих пакетов подписана. Снимая видео, автор с трудом находит место, куда поставить ногу: мешки лежат буквально друг на друге. Автор видео отмечает, что видео сделано в морге в Новокузнецке, а тела принадлежали людям, умершим от пневмонии и коронавирусной инфекции.

Тела лежат как на специальных поверхностях, так и на полу. ФОТО: кадр видео телеграм-канала @region_142

В министерстве здравоохранения прокомментировали скандальное видео, вызвавшее негативные эмоции горожан.

«Новокузнецкий филиал областного патологоанатомического бюро принимает практически все летальные случаи из южной агломерации региона, где на территории 12 муниципальных образований проживает более 1 300 000 человек», - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Новокузнецка.

Одной из причин большого скопления тел в министерстве назвали то, что за последние три недели выросло число умерших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус и пневмонию. При этом отметили, что все тела хранятся в кондиционированных для хранения трупов помещениях. Подтвердили в министерстве и информацию о том, что на видео тела ковидных больных.

Десятки тел свалены на пол в морге. ФОТО: кадр видео телеграм-канала @region_142

«Тела, представленные в опубликованном видеоролике, действительно являются телами умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии. Эти случаи включены в официальную статистику по региону», - отметили в пресс-службе министерства.

Основной причиной скопления тел умерших в минздраве назвали то, что родственники умерших не имеют возможности забрать тела, так как сами болеют или находятся на карантине. Кроме того, в городе имеется и дефицит кадров врачей-патологоанатомов.

Ситуацию с хранением тел пообещали справить: смонтировать дополнительные поверхности для хранения.

- Правительство региона и главы муниципальных образований ведут индивидуальную работу с родственниками умерших и оказывают поддержку в организации похорон, - добавили в пресс-службе регионального минздрава.

Камера запечатлела десятки тел. ФОТО: кадр видео телеграм-канала @region_142

Отметим также, что в последнее время в Новокузнецке и на юге Кузбасса число заболевших коронавирусом стремительно растет. А 25 октября стало известно об отстранении от должности за допущенные ошибки в организации оказания медицинской помощи начальника территориального управления министерства здравоохранения Кузбасса Олега Евсы.

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