Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 октября
Фото: Иван МАКЕЕВ
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На утро 26 октября еще у 173 кузбассовца выявили коронавирус. Таким образом, общее число заболевших достигло 14 351 человека. На сегодняшний день 4345 человек – получает необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах региона. Еще 5805 человек находятся под наблюдением врачей.
Вместе с этим еще 102 человека выздоровели и выписаны из инфекционных. В общей сложности число выздоровевших достигло 9809 человек.
Кроме того, еще три кузбассовца, у которых ранее выявили коронавирус, скончались.
У мужчины 1980 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.
У женщины 1966 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа, хронического пиелонефрита.
У мужчины 1953 года рождения из Таштагола развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической сердечной недостаточности. Теперь общее число смертей среди пациентов с коронавирусом достигло 197 человек.
Статистика. Яндекс
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