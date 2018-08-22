Бывшему гендиректору ККК продлили арест по делу «Зимней вишни» на три месяца

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-22T10:22:11+03:00

Юлия Богданова сказала, что за пять месяцев ареста она виделась с 12-летней дочерью один раз Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Центральный районный суд города Кемерова рассмотрел ходатайство следователя о продлении ареста фигурантке уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Юлии Богдановой. Бывший генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината, в собственности которого находилась «Зимняя вишня», останется под арестом еще на три месяца.

В ходе слушания сторона обвинения попросила продлить арест Юлие Богдановой. Это связано с тем, что предварительное следствие по уголовному делу продлено до конца декабря. Представители следствия настаивают на том, что оказавшись вне стен изолятора бывший гендиректор предприятия-собственника «Зимней вишни» может оказать влияние на свидетелей, а также попытаться скрыться от суда.

Сама Богданова попросила суд изменить ей меру пресечения на домашний арест, отметив, что следствие ни разу за те пять месяцев, которые она находится в СИЗО, не предоставило объективных доводов тому, что она может каким-то образом воспрепятствовать следствию или оказать давление на свидетелей.

– У меня есть семья, и 12-летняя дочь, которой я нужна дома. Скоро начинается учебный год. И я необходима ей рядом. За пять месяцев я видела ее один раз. У меня нет никаких намерений скрываться. Я рассчитываю на объективное и справедливое следствие. Моя репутация за годы работы руководителем была безукоризненной. А сейчас на ней поставлен жирный крест, меня объявили главой преступной группы, которая виновата в пожаре, – отметила Юлия Богданова во время судебного заседания в среду.

Напомним, что бывшего генерального директора Кемеровского кондитерского комбината обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Оценив доводы всех сторон, суд постановил продлить меру пресечения Юлии Богдановой еще на три месяца – до 24 ноября 2018 года.

Отметим, что на этой неделе состоялось еще два заседания, где была проблена мера пресечения по делу о пожаре охраннику ТРЦ Сергею Антюшину и техническому директору Кемеровского кондитерского комбината Георгию Соболеву.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России.

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