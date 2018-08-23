Адвокат Танзилии Комковой не видит связи между действиями своей подзащитной и трагедией в «Зимней вишне»

СЕГОДНЯ 13:17 2018-08-23T13:22:39+03:00

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В четверг, 23 августа, суд на три месяца продлил арест экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзилии Комковой, обвиняемой по делу «Зимней вишни». Адвокат фигурантки утверждает, что между действиями Комковой и гибелью людей нет связи.

– Я повторю то, что уже говорила: причинно-следственной связи между теми действиями, которые были вменены в вину моей подзащитной и квалифицированы как статья 285, часть третья, но с последствиями в виде смерти 59 человек, этой причинно-следственной связи нет, – заявила на заседании суда адвокат Любовь Воронина. – По данному делу проведены абсолютно все экспертизы… Мою подзащитную ознакомили только с экспертизами касаемо потерпевших. Что касается пожарно-технических экспертиз, строительной экспертизы, с этими экспертизами нас не познакомили. Я полагаю, уважаемый суд, что все это свидетельствует о том, что какие-то данные имеются в данных экспертизах, которые говорят о том, что нет причинно-следственной связи. … В данном материале нет ни одного доказательства, свидетельствующего о причастности Комковой к совершению преступления… факту возникновения пожара и гибели людей.

Напомним, что на этой неделе в рамках уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» прошли еще шесть заседаний суда. Так, технический директор Кемеровского кондитерского комбината Георгий Соболев, бывший генеральный директор ККК Юлия Богданова, управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок и охранник ТРЦ Сергей Антюшин будут находиться в СИЗО до 24 ноября. Также продлена мера пресечения начальнику фирмы, обслуживающей пожарную сигнализацию, Игорю Полозиненко. Он арестован до 25 сентября, а его подчиненный, электромонтер Александр Никитин, - до 26 сентября.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России.

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