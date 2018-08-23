Дело «Зимней вишни»: Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса останется в СИЗО еще на три месяца

СЕГОДНЯ 09:29 2018-08-23T09:50:43+03:00

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Центральный районный суд продлил арест бывшей начальнице Госстройнадзора Кузбасса еще на три месяца. Фигурантка уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Танзилия Комкова будет находиться в следственном изоляторе до 24 ноября.

С ходатайством о продлении меры пресечения бывшей чиновнице выступил старший следователь по уголовному делу. В ходе судебного заседания 23 августа он отметил, что, оказавшись вне стен изолятора, обвиняемая в злоупотреблении служебными полномочиями бывшая чиновница может скрыться от суда. Следствие располагает данными, что Комкова пыталась выехать за границу сразу после пожара: сотрудники ФСБ задержали ее в Московской области. Кроме того, обвиняемая, по версии следствия, может оказать давление на свидетелей.

Напомним, что Танзилия Комкова была задержана 30 марта и доставлена в Кемерово под конвоем. По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания ТРЦ «Зимняя вишня» - той самой пристройки к зданию кондитерского комбината, где и произошел трагический пожар. Также следствие усматривает в действиях Комковой на должности начальницы Госстройнадзора Кузбасса коррупционную составляющую – посредником в общении ККК и Инспекцией выступал сын Танзилии Комковой.

Сама же Комкова не признает свою вину, отмечая, что все документы с ее стороны были составлены верно. Во время заседания адвокат заявила, что имеющееся у Комковой заболевание препятствует ее пребыванию в следственном изоляторе. Данные о болезни Комковой по просьбе адвоката в суде озвучены не были.

- Обстоятельства для продления меры пресечения моей подзащитной изменились. Проведены все экспертизы, все свидетели допрошены. Она не намеревалась скрываться от следствия. Улетела в пятницу, прилететь намеревалась во вторник утром. Справки, которые имеются в материалах дела, говорят о том, что состояние ее здоровья ухудшается, - заявила защитница.

Выслушав доводы всех сторон, судья принял решение о продлении меры пресечения для экс-главы Государственной инспекции строительного надзора Кемеровской области. Танзилия Комкова будет находиться в СИЗО до 24 ноября.

Напомним, что на этой неделе в рамках уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» прошли еще шесть заседаний суда. Так, технический директор Кемеровского кондитерского комбината Георгий Соболев, бывший генеральный директор ККК Юлия Богданова, управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок и охранник ТРЦ Сергей Антюшин будут находиться в СИЗО до 24 ноября. Также продлена мера пресечения начальнику фирмы, обслуживающей пожарную сигнализацию, Игорю Полозиненко. Он арестован до 25 сентября, а его подчиненный, электромонтер Александр Никитин, - до 26 сентября.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России.

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