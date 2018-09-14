По делу «Зимней вишни» в Кемерове задержали еще одного фигуранта

СЕГОДНЯ 09:10 2018-09-14T10:16:12+03:00

В Кемерове по делу о пожаре в "Зимней вишне" задержали подчиненную Танзилии Комковой Фото: Кирилл ЧАЩИН

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В уголовном деле о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» появился еще один фигурант. В Кемерове задержали заместителя экс-начальницы Госстройнадзора Кузбасса Светлану Шенгерей.

Новой фигуранткой уголовного дела, возбужденного после мартовского пожара, унесшего жизни 60 человек, стала заместительница Танзилии Комковой, которая проводила проверку торгово-развлекательного центра и стала пособницей начальницы в сокрытии нарушений пожарной безопасности в ТРЦ.

– Светлана Шенгерей составляла все документы в рамках этой проверки, и соответственно именно она должна была выявить нарушения в сфере пожарной безопасности. Комкова ее специально назначила на эту проверку и давала ей указания, как проверять, каких экспертов привлекать, – сообщил «Комсомолке» в пятницу адвокат потерпевшей стороны Дмитрий Малинин.

Юрист отметил, что в действиях Шенгерей имеется и самостоятельный состав преступления. Несмотря на то, что она действовала на основании приказа руководства, Шенгерей вместе с Комковой скрыла нарушение.

Заседание по избранию меры пресечения новой участнице уголовного дела состоится 14 сентября в Центральном районном суде.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. Установлено, что причиной пожара стало замыкание в светодиодном светильнике. В рамках уголовного дела ранее были задержаны 11 человек. Предварительное следствие продлено до 25 декабря.

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