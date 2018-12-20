В Кемерове простились с актером, который умер на детском утреннике

В Кемерове состоялось прощание с актером музыкального театра Валерием Титенко, который умер, исполняя роль Деда Мороза на утреннике в детском саду. Проводить заслуженного артиста России в последний путь пришли сотни кузбассовцев.

Прощание прошло 20 декабря на улице Баумана, 2. Проститься с артистом музыкального театра Кузбасса имени Боброва пришли родные, друзья, коллеги, благодарные зрители.

Вспоминая о Валерии Титенко, знакомые отмечали его доброту, большой талант, удивительную работоспособность и самоотдачу.

– Я его знала с первых дней работы в Кузбассе – с 1986 года. Как зритель, как человек, который с ним общался, помогал решать вопросы с сердцем. У него был искусственный клапан – операцию сделали давно, но об этом знали только близкие. Он регулярно ходил на консультации, недавно был у доктора, все было нормально. То, что произошло на утреннике, – это эмоции, обстановка сада. Он не ходил подрабатывать по садам, выступал только там, где были его дети, внуки, - рассказала депутат Совета народных депутатов Кемеровской области Ирина Федорова.

Знакомая артиста отметила, что он очень хотел играть в сказках, поэтому с удовольствием выступал на утренниках для детей. Еще у него осталась одна несбывшаяся мечта – роль человека из Ламанчи.

Проводить артиста в последний путь пришли сотни кузбассовцевФото: Екатерина БОРМОТОВА

Валерия Титенко проводили, как полагается, – под громкие несмолкающие аплодисменты. Напомним, актер скоропостижно скончался после утренника в детском саду, где он играл роль Деда Мороза. Прямо во время выступления ему внезапно стало плохо, он схватился за сердце и упал навзничь. Дети и взрослые, которые были на утреннике, и снимали его на видео, сначала подумали, что это часть представления. Но, увы, это была не игра. Мужчина скончался по дороге в больницу, не дожив до своего 68-летия несколько дней.

На следующий день в Сети появилась информация, что после этого трагического случая департамент культуры распорядился, чтобы все артисты, которые планируют быть задействованными в детских праздниках, предъявляли медицинские справки о состоянии здоровья. Однако эта информация оказалась фейком.

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На опубликованных в Сети кадрах видно, как Дедушка Мороз играет с малышами, бегает за ними по залу и выкрикивает «Носики, хвостики», а дети смеются и визжат от радости. В какой-то момент он останавливается у елки и говорит «Ой-ой». В следующий момент актер со всего роста падает на пол. Дети и родители смеются над этим, думая, что это часть представления. Но Дед Мороз не поднимается. (подробности)

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«Перед допуском к работе Дедом Морозом они должны обязательно пройти осмотр терапевта, кардиолога и психиатра. Деды Морозы без медицинского допуска к работе на утренниках в школах и детсадах допущены не будут», – пишут «Бузотеры».

– Медкомиссию проходят все актеры так же, как все работники в любых учреждениях. Но никто не застрахован от сердечного приступа. Вы же знаете, как Андрей Миронов умер на сцене, Виталий Соломин. Никаких дополнительных распоряжений не было. (подробности)

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«Уход талантливого, творческого человека, полного новых идей и нереализованных планов – это большая утрата для культуры Кузбасса. Светлая память о Валерии Федоровиче навсегда сохранится в сердцах поклонников его таланта, всех, кто знал этого замечательного человека», – отметил Сергей Цивилев. (подробности)