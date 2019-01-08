Сергей Цивилев принял участие в совещании президента

Во вторник, 8 января, в Калининграде Владимир Путин провел совещание по созданию в регионах страны, в том числе в Кузбассе, культурно-образовательных и музейных комплексов. В нем принял участие Сергей Цивилев.

Напомним, что еще июне 2018 года стало известно о строительстве в Кемерове культурного кластера. Позже было решено разместить в новом квартале искусств филиалы Мариинского театра, Российской академии музыки имени Гнесиных, Русского музея и другие объекты. В конце года президент провел заседание Совета по культуре и искусству, где была затронута тема культурных кластеров.

В совещания в Калининграде участвовали члены правительства, руководители регионов, деятели культуры и искусства. В самом начале Владимир Путин отметил, что один из основных вопросов, которые его интересуют – «сроки ввода объектов и даты».

– Сегодня предлагаю обсудить практические вопросы реализации проекта. И важно с самого начала, с первых шагов учесть все аспекты: технологические, организационные, финансовые, архитектурные, строительные и, конечно, кадровые, – сказал президент.

Перед началом совещания Владимир Путин познакомился с компьютерной реконструкцией будущей застройки квартала искусств в Кемерове. Заместитель председателя правительства Ольга Голодец и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказали президенту о предстоящей работе.

Во вступительной речи президент отметил, что при строительстве культурных кластеров необходимо учитывать потребность в площадях и видах выставочных и сценических пространств конкретного региона, как и запросы на развитие творческих школ.

– Абсолютно необходимо учитывать мнение людей, проживающих в каждом конкретном регионе, – отметил Владимир Путин.

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