«Надеюсь, начнут говорить»: Игорь Востриков об арестованных фигурантах дела «Зимней вишни»

В Кемерове проходят траурных мероприятия в связи с годовщиной трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Утром 25 марта к мемориалу горожане принесли цветы и игрушки и почтили память погибших 60 человек минутой молчания.

Среди пришедших к месту трагедии был замечен Игорь Востриков – бизнесмен, потерявший в пожаре троих детей, жену и сестру. Мужчина несколько дней назад вернулся из Америки, куда он уезжал, чтобы «не сойти с ума». До начала молебна Востриков ответил на вопросы журналистов о фигурантах уголовных дел о пожаре.

- В 16 году Богданова пришла на этот пост, к этому времени уже ничего не было: ни исправной пожарной сигнализации, ни средств. Она пришла и начала наводить порядок, сменила управляющих. Естественно, это не ее личное решение не выделять деньги на средства защиты. На сегодняшний день она покрывает истинных виновных, и я очень сильно надеюсь, что она начнет говорить, - сказал кемеровчанин.

Через год после пожара Востриков рассказал, что готов к новой жизниФото: Кирилл ЧАЩИН

Игорь Востриков отметил, что вышестоящее руководство выделяет бывшему генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината Юлии Богдановой лучших юристов.

- Я полагаю, что ее просто купили. То есть сказали: отсидишь, выйдешь, будешь богатой, с обеспеченной старостью, - добавил Востриков.

Он также выразил надежду, что еще один фигурант дела, Никита Чередниченко, также начнет говорить и выдаст тех, кто больше всего виноват.

- На сегодняшний день всех обвиняемых нельзя назвать невиновными, но это лишь верхушка айсберга. Верующие, давайте молиться, чтобы у этих людей совесть проснулась, - заключил Востриков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/699037" frameborder="0"></iframe> Возложение цветов к памятному мемориалу у "Зимней вишни".Кемеровчане пришли почтить память погибших в пожаре людейКирилл ЧАЩИН

Напомним, что 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором погибли 60 человек. Игорь Востриков потерял троих детей, супругу и сестру, которые оказались заперты в кинотеатре. После трагедии он стал освещать ход расследования пожара в соцсетях, зачастую обвиняя сотрудников МЧС в коррупции. Осенью Востриков принял участие в выборах в Совет народных депутатов Кемеровской области, однако не смог победить.

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