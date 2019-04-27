2019-04-27T09:14:49+03:00
Общество

Сергей Цивилев встретился с арендаторами кемеровской «Лапландии»

Арендаторы совместно с администрацией создали рабочую группу
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев встретился с арендаторами кемеровской «Лапландии».Сергей Цивилев встретился с арендаторами кемеровской «Лапландии».Фото: Кирилл ЧАЩИН
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В субботу, 27 апреля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принял участие во встрече с арендаторами торгового комплекса «Лапландия».

После закрытия торгового центра предприниматели лишились торговых точек, а продавцы на время остались без работы. Все они возмущены внезапным закрытием торгового центра, ведь о том, что торговый центр закрывается на время проведения экспертизы, стало известно лишь тогда, когда в здание пришли судебные приставы. Об этом и многом другом и состоялся разговор губернатора, представителей администрации и арендаторов. Сергей Цивилев выслушал всех присутствовавших на собрании и предложил создать рабочую группу по решению острых вопросов.

- Я сюда приехал по одной причине: я переживаю за безопасность посетителей и арендаторов торгового центра. В то же время понимаю каждого предпринимателя: они имеют право на компенсацию понесенных убытков, никто не должен остаться без поддержки, - подчеркнул Сергей Цивилев.

В рабочую группу вошли арендаторы-активисты, а также представители областной и городской администраций, омбудсмен по вопросам предпринимательства Елена Латышенко. Сергей Цивилев тут же поручил рассмотреть возможность ускорить прохождение экспертизы здания на предмет безопасности его эксплуатации и выявления фактов самовольной реконструкции.

Напомним, что по решению суда эксплуатация торгового центра приостановлена, наложен штраф за воспрепятствование эксперту проведения судебной экспертизы.

Арбитражный суд Кемеровской области решил закрыть ТРЦ на неопределенный срок. Сейчас на рассмотрении суда находится иск мэрии Кемерова к владельцу здания, в котором администрация просит закрыть ТЦ из-за незаконной перепланировки. В настоящее время по судебному разбирательству назначена экспертиза.

В 14.00 в понедельник, 22 апреля, 70 судебных приставов пришли в «Лапландию», чтобы ее опечатать. Многие предприниматели, узнав об этом, поспешили вынести свой товар.

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«Лапландия» – рухнет?

«Лапландия», как известно, строилась на основе изрядно обветшавшего спорткомплекса «Октябрьский». Строилась в рекордно короткие сроки и работы велись круглосуточно. К строительству привлекали гастарбайтеров со Средней Азии, причем – незаконно. (подробности)

Представитель кемеровской «Лапландии» прокомментировал закрытие ТЦ

Заместитель директора «Лапландии» по безопасности Александр Быков прокомментировал закрытие торгового центра. Он уверен, что никаких нарушений в здании нет. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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