Потерявший в пожаре в «Зимней вишне» всю семью Игорь Востриков пришел в суд дать показания

Игорь Востриков, потерявший в страшном пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» родную сестру, жену и троих детей, пришел на заседание суда 22 мая в Кемерове.

На заседание суда 22 мая в Кемерове пришли потерпевшие, родственники погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Среди них - Игорь Востриков, потерявший в том страшном пожаре троих детей, жену и родную сестру. В судебном разбирательстве он проходит как потерпевший.

Потеряв всю семью, Игорь Востриков пытается жить дальше. Спустя некоторое время после трагедии он решил заняться своим здоровьем, самообразованием и путешествиями. Востриков побывал в нескольких российских городах, слушая там обучающие семинары, а на зиму отправился сначала в Таиланд, а потом - в Америку. Он не раз сравнивал жизнь за границей и в России и отмечал, что русские достойны хорошей жизни не меньше, а, может быть, даже больше, чем многие другие. К слову, в одном из постов своего блога в Instagram он признался, что сейчас ему стало легче смотреть на детей, и, возможно, однажды Востриков и сам решится еще раз завести семью и стать отцом.

Напомним, что 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором погибли 60 человек. Игорь Востриков потерял троих детей, супругу и сестру, которые оказались заперты в кинотеатре. После трагедии он стал освещать ход расследования пожара в соцсетях, зачастую обвиняя сотрудников МЧС в коррупции. Осенью Востриков принял участие в выборах в Совет народных депутатов Кемеровской области, однако не смог победить.

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