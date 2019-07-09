В кемеровской прокуратуре объяснили отсутствие проверок в «Зимней вишне»

В Кемерове проходит очередное заседание по делу о пожаре в «Зимней вишне». Суду предстоит разобраться в обстоятельствах и причинах страшного пожара.

Одним из важных моментов расследования был и остается вопрос, почему в торговом центре не проводились проверки пожарной безопасности. «Комсомольская правда» уже писала об этом. Напомним, следователи, допросили прокурора города Кемерово и его помощника. Тот объяснил это «разъяснениями вышестоящего руководства».

Игорь Востриков показал, как выглядит внутри "Зимняя вишня".Видео: Инстаграм Игоря Вострикова

- В распоряжении следствия имеются документы прокуратуры Кемеровской области и города Кемерово о необходимости исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса, в том числе вышеупомянутых, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России. - В связи с этим в ходе допросов следствием выяснялись обстоятельства, при которых органами прокуратуры в план проверок не были внесены ООО «Зимняя вишня Кемерово» и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Согласно пояснению прокурора города, они руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/645670" frameborder="0"></iframe> Новое видео пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".

Кроме того, в рамках уголовного дела о пожаре в торговом центре были проведены обыски ГУ МЧС России по Кемеровской области и в жилище его руководителя, а также руководителей структурных подразделений. Следствие продолжает устанавливать причастность сотрудников МЧС к этому происшествию и роль каждого из них в трагической гибели людей.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Задержан бывший совладелец «Зимней вишни»

Задержан 15-й подозреваемый по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Бывший гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский сейчас находится в Польше. (подробности)

Два уголовных дела по «Зимней вишне» объединили в одно

Во вторник, 2 июля, Заводский районный суд города Кемерово принял решение об объединении уголовного дела Андрея Бурсина, руководившего тушением пожара в «Зимней вишне», с делом других семерых обвиняемых. (подробности)

Польский суд решил экстрадировать совладельца «Зимней вишни» в Россию

Окружной суд Варшавы принял решение об экстрадиции бывшего директора Кемеровского кондитерского комбината - собственника «Зимней вишни». Вячеслав Вишневский был задержан в марте этого года по запросу России. (подробности)

По делу о пожаре в «Зимней вишне» задержан начальник ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов

Согласно действующему законодательству проверка должна была быть произведена до 18 марта 2018 года, о чем и Мамонтов, и Терентьев достоверно знали [продолжение]

У главы кемеровского МЧС служили «мертвые души»?

Следователи изъяли документы, которые говорят о том, что руководитель регионального МЧС брал на службу ветеранов, числившихся на должностях спасателей. Занимались ли эти ветераны чем-то или это были «мертвые души» - сейчас выясняется. [продолжение]