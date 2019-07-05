Польский суд решил экстрадировать совладельца «Зимней вишни» в Россию
Окружной суд Варшавы принял решение об экстрадиции бывшего директора Кемеровского кондитерского комбината – собственника «Зимней вишни». Вячеслав Вишневский был задержан в марте этого года по запросу России.
В пятницу, 5 июля, стало известно, что Окружной суд Варшавы издал постановление об экстрадиции Вячеслава Вишневского. Документ передан министру юстиции, который должен принять окончательное решение.
Из семи фигурантов уголовного дела только бывшая гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок частично признала свою вину..Судебное заседание 16 мая 2019.Екатерина БОРМОТОВА
Напомним, что экс-руководителя компании-собственника сгоревшего торгового центра обвиняют в даче 7-миллионной взятки главе Госстройнадзора Кемеровской области и еще двум лицам. В ноябре прошлого года суд в Кемерове принял решение о заочном аресте Вишевского. После чего он был объявлен в международный розыск. Известно, что бизнесмен покинул Россию в 2016 году и в последнее время проживал в Испании.
Вячеслав Вишневский стал 15-м обвиняемым по делу о пожаре в кемеровском торговом центре. Сейчас суд рассматривает первое уголовное дело, выделенное в отдельное производство. На скамье подсудимых находятся восемь человек, в том числе пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин.
Сергей Генин о показаниях охранника ТРЦ "Зимняя вишня".Речь пожарного, тушившего "Зимнюю вишню", на заседании от 2 октября 2018 года Автор: Группа "Пожарные не виноваты" / "ВКонтакте"
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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