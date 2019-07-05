Польский суд решил экстрадировать совладельца «Зимней вишни» в Россию

Окружной суд Варшавы принял решение об экстрадиции бывшего директора Кемеровского кондитерского комбината – собственника «Зимней вишни». Вячеслав Вишневский был задержан в марте этого года по запросу России.

В пятницу, 5 июля, стало известно, что Окружной суд Варшавы издал постановление об экстрадиции Вячеслава Вишневского. Документ передан министру юстиции, который должен принять окончательное решение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709147" frameborder="0"></iframe> Из семи фигурантов уголовного дела только бывшая гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок частично признала свою вину..Судебное заседание 16 мая 2019.Екатерина БОРМОТОВА

Напомним, что экс-руководителя компании-собственника сгоревшего торгового центра обвиняют в даче 7-миллионной взятки главе Госстройнадзора Кемеровской области и еще двум лицам. В ноябре прошлого года суд в Кемерове принял решение о заочном аресте Вишевского. После чего он был объявлен в международный розыск. Известно, что бизнесмен покинул Россию в 2016 году и в последнее время проживал в Испании.

Вячеслав Вишневский стал 15-м обвиняемым по делу о пожаре в кемеровском торговом центре. Сейчас суд рассматривает первое уголовное дело, выделенное в отдельное производство. На скамье подсудимых находятся восемь человек, в том числе пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/671320" frameborder="0"></iframe> Сергей Генин о показаниях охранника ТРЦ "Зимняя вишня".Речь пожарного, тушившего "Зимнюю вишню", на заседании от 2 октября 2018 года Автор: Группа "Пожарные не виноваты" / "ВКонтакте"

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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