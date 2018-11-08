Адвокат живущего в Испании фигуранта дела «Зимней вишни» обжаловал его арест

СЕГОДНЯ 13:27 2018-11-08T13:27:45+03:00

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Защитник кемеровского предпринимателя Вячеслава Вишневского обжаловал его арест по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Бывший генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината, проживающий в Испании, был заочно арестован 1 ноября.

По версии следствия Вячеслав Вишневский, будучи генеральным директором предприятия-собственника «Зимней вишни», через посредника передал 7 миллионов рублей главе Госстройнадзора Кузбасса Танзилие Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и предпринимателю Никите Чередниченко, которые действовали в составе организованной группы. Этими деньгами он откупился от каких-либо действий со стороны Комковой, связанных с приемкой реконструированного здания, где расположился торгово-развлекательный центр.

По решению Центрального районного суда Вишневского арестовали заочно, поскольку в данный момент он проживает на территории Испании.

«В Центральный районный суд Кемерова поступила апелляционная жалоба адвоката в защиту интересов обвиняемого Вячеслава Вишневского на постановление Центрального районного суда от 1 ноября, которым Вишневскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в суде.

Также апелляционная жалоба поступила от Никиты Чередниченко и Эдуарда Комкова.

Напомним, 1 ноября стало известно, что в уголовном деле о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» появились новые фигуранты. Общее число обвиняемых по делу составляет 15 человек. еще один, Ефимкин, который был посредником в передаче взятки, проходит как подозреваемый.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. Следствие продлено до 25 декабря.

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По версии следствия, в 2013-2014 годах генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината Вячеслав Вишневский при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку в размере 7 миллионов рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко. Они действовали в составе организованной группы. (подробности)

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