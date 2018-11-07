Сын экс-начальницы Госстройнадзора Кузбасса обжаловал арест

СЕГОДНЯ 12:51 2018-11-07T12:51:01+03:00

Ранее Эдуард Комков был арестован до 25 декабря по обвинению в крупной взятке

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Сын бывшей начальницы Госстройнадзора Кузбасса Эдуард Комков обжаловал арест. Ранее Центральный районный суд арестовал его до 25 декабря по обвинению в получении взятки.

Апелляционная жалоба адвоката в защиту интересов обвиняемого Эдуарда Комкова, который был заключен под стражу по уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», поступила в Центральный районный суд 6 ноября.

Эдуарда Комкова обвиняют в получении взятки в размере 7 миллионов рублей от предпринимателя Вячеслава Вишневского, который занимал должность генерального директора Кемеровского кондитерского комбината (предприятие-собственник «Зимней вишни»). По версии следствия, Комков вместе с матерью и предпринимателем Никитой Чередниченко получил взятку за бездействие в отношении Вишневского при сдаче в эксплуатацию реконструированной «Зимней вишни».

На заседании 1 ноября Эдуард Комков свою вину не признал. Защитник обвиняемого настаивала на домашнем аресте, однако суд постановил заключить Комкова под стражу. Он будет находиться в СИЗО до 25 декабря.

Также под стражу был заключен Никита Чередниченко. А Вячеслава Вишневского арестовали заочно, поскольку он выехал с территории России в 2016 году. Есть информация, что сейчас он проживает в Испании.

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. Следствие продлено до 25 декабря.

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По версии следствия, в 2013-2014 годах генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината Вячеслав Вишневский при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку в размере 7 миллионов рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко. Они действовали в составе организованной группы. (подробности)

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