В Кузбассе расселят жителей домов из зоны риска по газу

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев потребовал переселить жителей домов, в которых концентрация метана составляет 2% и выше. Такое требование он озвучил после трагедии, которая произошла в Ленинске-Кузнецком.

На внеплановом совещании, которое прошло в областной администрации, собрались заместители губернатора, руководители областного МЧС и Кемеровского отряда ВГСО, представители угольной компании и АО «ВостНИИ». Они обсуждали ситуацию, которая возникла на нескольких улицах частного сектора Ленинска-Кузнецкого. Сейчас, после того, как в одном из домов прогремел взрыв, в окрестных домах проводятся замеры концентрации метана. Как оказалось, над выработкой шахты «Байкаимский шахтер» находятся три улицы - Минская, Воронежская и Бытовая, на которых расположены 95 жилых домов. В них проживают 248 человек, из низ - 73 ребенка, 67 пенсионеров, один ребенок-инвалид III группы и три маломобильных гражданина. Сегодня в каждом доме имеется газоанализатор, и в 13 из 95 обследуемых домах зафиксировано наличие метана.

Сейчас специалисты компании «СУЭК-Кузбасс» оказывают техническую помощь: бурят скважины для дегазации и разведки в зоне риска. Во время бурения одной из скважин была зафиксирована концентрация метана 60%. К слову, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил провести бесплатный замер уровня метана в домах, которые находятся в зоне риска. Жители домов, которые находятся вне зоны выработки шахты, также обратились к властям с просьбой замерить уровень метана. Всего было подано 97 таких заявлений. Специалисты уже обследовали 72 дома и в погребах трех домовладений - на улицах Буденного и Моховской - также обнаружили от 0,11 до 0,95 объемной доли метана в воздухе.

- При обнаружении концентрации газа в воздухе 2% и более срочно принять меры по расселению жителей. Ежедневно докладывать о результатах замеров, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Кроме того, в ближайшее время специалисты разработают цифровую схему территории зоны риска с указанием бывшей территории шахты и жилых домов, возможным скоплениями газа. Все работы по мониторингу будут вестись максимально открыто для граждан. Сергей Цивилев распорядился не только доводить до них информацию о проделанной работе, но и согласовывать планы дальнейших работ и график разведывательного бурения и мониторинга воздуха на наличие газа.

Напомним, 5 сентября на улице Воронежской в частном доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания. 63-летняя хозяйка дома попала в больницу с ожогами 30% тела. Сейчас для нее идет сбор крови. В качестве одной из версий рассматривается скопление в доме шахтного метана. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с жителями близлежащих домов, чтобы найти совместное решение в сложившейся ситуации.

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