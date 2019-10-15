Дело «Зимней вишни»: власти Кемерова не смогли оспорить решение суда о незаконности ввода ТЦ

Седьмой арбитражный суд отклонил жалобу о незаконности ввода в эксплуатацию торгового центра «Зимняя вишня». Некоторое время назад ее подали власти областного центра и инспекций Госстройнадзора.

Недействительным разрешение на ввод в эксплуатацию здания бывшего кондитерского комбината, который реконструировали под торговый центр, Арбитражный суд Кузбасса признал еще в июле. Администрация города Кемерово подала апелляционную жалобу в Седьмой арбитражный апелляционный суд. Однако и он оставил решение суда без изменений, а жалобу – без удовлетворения.

Напомним, разрешение на ввод здания в эксплуатацию было подписано заместителем главы города Кемерово в марте 2014 года. А перед этим региональная инспекция Госстройнадзора выдала положительное заключение по объекту. Однако после пожара, который случился 25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня», было установлено, что здание торгового центра, несмотря на разрешение, не соответствовало проектно-сметной документации и требованиям, которые предъявляются к общественным зданиям с массовым пребыванием людей. Тем не менее, все документы были подписаны, и торговый центра начал работать.

ТЦ «Зимняя вишня» работал до тех пор, пока 25 марта 2018 года. Он начался на четвертом этаже торгового комплекса в батутной яме активити-парка. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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