Момент убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева попал на видео

В соцсетях появилась запись с камер видеонаблюдения, на которую попал момент убийства бывшего главы Киселевска Сергея Лаврентьева. Трагедия произошла в поселке недалеко от города, где погибший проживал вместе с супругой.

На кадрах запечатлены и сам Сергей Лаврентьев, и двое неизвестных, которые проникли на территорию дома. Видно, что первым вдоль стены постройки бежит один из преступников, мужчину с ружьем в руках преследует экс-мэр очевидно в надежде припугнуть. За ним следует второй мужчина, который стреляет Лаврентьеву в спину. Далее уже за кадром слышится еще один выстрел – это комментируют и правоохранители, изучающие запись. После этого второй злоумышленник спешно скрывается с территории дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="468" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/741400" frameborder="0"></iframe> Видео нападения на дом бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева.Видео: vk.com

Напомним, что инцидент произошел произошла в ночь с 31 октября на 1 ноября. Сергей Лаврентьев подвергся нападению в собственном доме в поселке Верх-Чумыш. Бывший мэр был застрелен неизвестным, однако один из нападавших тоже получил смертельные ранения. Его личность уже установлена – это был мастер спорта по вольной борьбе Марат Гарипов, которого опознали по отпечаткам пальцев.

Сейчас следствию предстоит выяснить как мотивы преступления, так и личность второго преступника, который скрылся. Расследование уголовного дела продолжается.

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