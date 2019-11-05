Названы имена двух подозреваемых в убийстве экс-главы Киселевска Сергея Лаврентьева

Стало известно, кого задержали по подозрению в убийстве бывшего главы города Киселевска. Один из них – спортсмен-боксер и бывший спецназовец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/741900" frameborder="0"></iframe> Двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержаны в Кемеровской области.В настоящее время один из подозреваемых арестован, для второго задержанного в ближайшее время будет избрана мера пресечения. Данное преступление следствие классифицирует по статье "разбойное нападение" (c) Ruptly

Названы имена двух жителей города Белово, которые были задержаны по подозрению в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Осведомленный источник сообщает, что сейчас под стражей содержатся Сергей Шилов и Эдуард Заварзин. Оба мужчины так или иначе связаны с одним из местных частных охранных предприятий. Известно, что во время нападения на дом Сергея Лаврентьева погиб начальник этого ЧОПа – Марат Гарипов.

Сейчас Сергей Шилов находится под стражей. ФОТО: личная страница Сергей Шилова во "ВКонтакте".

Об одном из задержанных известно, что он владеет боевыми видами спорта. Речь идет о Сергее Шилове: в 2012 году он одержал победу в Кубке мира по кикбоксингку. Также Шилов служил в разведроте 331 полка Костромской парашютно-десантной дивизии – именно там он пристрастился к единоборствам.

Один из подозреваемых - десантник и кикбоксер. ФОТО: Иван Безбородов

Когда Шилов вернулся домой, пришел в ДЮСШ №1, чтобы оттачивать мастерство. По неофициальным данным, в последнее время 35-летний Шилов работал тренером по боксу.

Марат Гарипов был спортсменом и руководил Беловской спасательной группой. ФОТО: Вячеслав Светличный.

Напомним, бывший глава Киселевска был найден убитым во дворе собственного дома в ночь с 31 октября на 1 ноября. Уже известно, что в тот вечер Татьяна Лаврентьева, жена экс-мэра, заметила во дворе свет фонариков и двух незнакомцев. Она сказала об этом мужу, тот взял охотничье ружье и вышел во двор. Вскоре женщина услышала звуки выстрелов, а когда вышла на улицу, Сергей Лаврентьев уже был мертв. Неподалеку находилось тело одного из нападавших. Его личность быстро установили: погибшим оказался мастер спорта по вольной борьбе и руководитель Беловской спасательной группы Марат Гарипов.

Мэр Сергей Лаврентьев 15 лет управлял Киселевском. ФОТО: пресс-служба АКО

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