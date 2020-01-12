Маленький песик-пекинес пострадал от людской жестокости. Неизвестные замотали собаку в тряпку, связали скотчем и выбросили в мусорный бак. Случайный прохожий услышал жалобный писк и спас собаку.

Около двух часов ночи житель Киселевска шел по улице Краснобродской, что в Красном камне. Неожиданно рядом с домом №2 он услышал жалобный писк, который доносился со стороны мусорных баков. Мужчина четко понимал, что такие звуки может издавать лишь живое существо, попавшее в беду. Однако никого рядом с контейнерами не было. И тогда прохожий обратил внимание на сверток странной формы. В тряпке, перемотанной скотчем, кто-то едва-едва шевелился…

Пекинеса связали скотчем и выбросили в мусорный бак в Кузбассе. ФОТО: Instagram/incident_kuzbass

Когда мужчина справился со скотчем, он увидел небольшую собачку – пекинеса. Песик был избит, плохо выглядел и стонал. Мужчина приютил собаку. К слову, многие подписчики соцсети, где появились снимки пекинеса, также заявили, что готовы взять брошенную собаку себе. А вот действия тех, кто избил и связал песика, вызвали однозначно негативную реакцию.

- Таких людей надо наказывать за преступление! - отмечает автор сообщения в группе "Инцидент Кемерово" в Инстаграм, и большинство с ним соглашается.

Напомним, в России действует закон, предусматривающий наказание за жестокое обращение с животными.

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