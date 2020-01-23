ДТП с восемью погибшими горняками: водителя автобуса будут судить

В скором времени водитель вахтового автобуса, который упал с 10-метровой высоты на кузбасском разрезе, предстанет перед судом. Заместитель генпрокурора России Николай Шишкин утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу.

50-летнего водителя обвиняют в том, что он нарушил требования безопасности на промышленном объекте. Это привело к смерти восьми человек. Шестеро из них погибли на месте. По версии следствия, 8 февраля 2019 года водитель перевозил на служебном автобусе работников угольного разреза в Междуреченске. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал с площадки для бурения в забой. Автобус упал с высоты 10 метров, при этом в салоне находились 23 человека. Шестеро работников разреза погибли на месте, четверо были тяжело травмированы. Всех пострадавших доставили в больницу.

«После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Междуреченский городской суд Кемеровской области», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

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