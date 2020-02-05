Коронавирус или ОРВИ: кузбассовцы раскупают медицинские маски

Специалисты самыми простыми и действенными средствами профилактики коронавируса – а заодно и ОРВИ и гриппа – называют обычное мытье рук и ношение медицинской маски. И если мыло в магазинах есть на любой вкус, то маски нынче явно в дефиците.

Так, кемеровчанка поделилась своим наблюдением в одной из социальных сетей, и тут же вызвала жаркий спор. Одни комментаторы уверяли, что масок в городе полно, а если их и нет, можно заказать на популярном аптечном сервисе – прибудут в течение суток. Правда, бюджетных вариантов там нет – минимальная стоимость за одну штуку – от 13 рублей. А в остальных случаях – «товар отсутствует».

Другие с восторгом отмечают, что видели буквально вчера или позавчера в аптеке. «Три дня назад в «Фикспрайсе» у цирка были маски, но черного цвета. Прикольно!» - советует одна из подписчиц, Валентина.

Третьи возмущаются: мол, обошли с десяток аптек, и нигде нет медицинских масок! Везде только обещают: заказали, ждем, когда привезут.

Еще одна группа комментаторов замечает, что носить маски нет смысла: те, кто уже болеют, их все равно не надевают, а здоровые люди пренебрегают правилами использования. А их несоблюдение делает маски бесполезными кусочками ткани.

Мы решили проверить, действительно ли в двух самых крупный кузбасских городах наблюдается дефицит масок.

В кемеровских аптеках почему-то не оказалось медицинских масок.Фото: Яна ПОПОВА

В аптеке ТЦ «Ретро», что на Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове, масок не оказалось.

- Их вообще нет в наличии даже у поставщиков, поэтому не знаем, когда они появятся в продаже. Сейчас у нас раскупили весь товар, даже тот, который был на складе. А люди постоянно обращаются. Может за день человек двадцать спросить. Цены пока на этот товар не подняли, - доверительно рассказывает провизор. И тут же отвечает следующему покупателю. – Нет, масок нет.

Заходим в еще одну аптеку поблизости, потом – в еще одну. И повсюду слышим одно и то же: масок нет.

В новокузнецкой аптеке маски закончились, но поставщик уже доставил новую партию. ФОТО: Полина Иващенко

В Новокузнецке с марлевыми средствами профилактики оказалось немного лучше. Из трех аптек только в одной не оказалось масок вообще. Там развели руками: закончились еще утром. В аптеке «Экона» на проспекте Металлургов тоже большой спрос на маски: раскупают, как горячие пирожки.

- Закончились. Вот, новые пришли, разбираем. Цену пока не знаем, не забита еще, - проверяет наличие провизор и советует заглянуть попозже.

В поисках маски доходим до круглосуточной аптеки на улице Белана. Усталая, но оптимистично настроенная провизор смеется.

- Есть, на ваше счастье. Спрашивают постоянно. Осталось вот несколько упаковок по 10 штук. Стоят 150 рублей за упаковку, – тут же уточняет провизор. А потом неожиданно добавляет. – До этого коронавируса и гриппа маски, конечно, подешевле были: по 25 рублей за упаковку из пяти штук. Но сейчас почти никаких нет. Так что берите, если нужно.

К слову, за весь день на улицах Новокузнецка и Кемерова мы встретили не больше пары десятков человек в медицинских масках. Но если их никто не носит, и при этом в аптеках нет – где же маски?

Желающих купить маски меньше не становится! ФОТО: Полина Иващенко

Спасает или нет?

Специалисты отмечают, что только ношение маски не спасет ни от коронавируса, ни от вируса гриппа, ни от ОРВИ. Профилактика этих заболеваний предполагает целый комплекс мер.

- Отправляясь в людное место, мажьте нос оксолиновой мазью.

- Чаще мойте руки с мылом.

- Не прикасайтесь руками к лицу, и особенно к носу, глазам.

- Чаще проводите влажную уборку дома, проветривайте квартиру.

- Питайтесь правильно, пейте витамины.

ФОТО: Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Какие бывают маски?

Чаще всего в аптеках продают одноразовые маски, которые необходимо менять раз в два часа или даже чаще. Они защищают от капель, которые содержат частицы вируса – слюны, конденсата, слизи, которые образуются при выдыхании воздуха. Однако часть микрокопических частиц будут проникать через материал респиратора.

Существуют и более серьезные средства защиты – респираторы. Они вплотную прилегают к лицу и удерживают максимально возможно количество вирусных частиц. Использовать их лучше всего в местах массовых скоплений людей.

Маска - лишь одно из средств профилактики коронавируса, гриппа и ОРВИ.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как правильно носить маску?

- Одноразовые маски можно использовать только один раз. Стирка, глажка и прочие попытки очистить их никак не помогут.

- Носить их можно и здоровым, и уже заболевшим. При чиханье и кашле частички вируса распространяются на расстояние до семи метров!

- Маска должна плотно прилегать к лицу и закрывать рот, нос и подбородок.

- Надевать маску можно как угодно, а вот снимать ее нужно только за ушные петли

- Если у маски есть вшитое крепление, плотно прижмите его к спинке носа.

- Если на маске есть специальные складки – расправьте их.

- Используйте маску однократно, повторное использование маски недопустимо.

- Меняйте маску каждые 2-3 часа или чаще.

- Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую.

- После использования маски, выбросьте её и вымойте руки.

Маски-респираторы плотно прилегают к лицу и лучше защищают от вирусов в людных местах.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Носить ли маску постоянно?

Нет, вовсе не нужно носить маску круглые сутки. Она – всего лишь одно из средств профилактики коронавирусной инфекции, а также гриппа и ОРВИ. Поэтому и надевать их нужно только в ситуациях, когда возможно заражение.

- Носите маску в людных местах.

- Надевайте маску, ухаживая за членом семьи с симптомами вирусного респираторного заболевания.

- Если вы больны, или у вас симптомы вирусного респираторного заболевания, наденьте маску перед тем, как приближаться к другим людям.

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