2020-03-03T14:53:52+03:00
Общество

В Кузбассе наградили участников ликвидации ДТП с рейсовым автобусом

Страшная авария произошла 9 февраля
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе наградили участников ликвидации ДТП с рейсовым автобусом. Фото: Александр Рыбалко/ InstagramВ Кузбассе наградили участников ликвидации ДТП с рейсовым автобусом. Фото: Александр Рыбалко/ Instagram
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Глава Анжеро-Судженска Александр Рыбалко наградил участников ликвидации аварии с участием рейсового автобуса. Инцидент произошел 9 февраля.

Напомним, в то воскресенье на автодороге Кемерово – Анжеро-Судженск столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский автобус. Водитель грузовика погиб на месте, одна из пассажирок автобуса скончалась в больнице. В общей сложности в ДТП пострадал 41 человек.

В администрации города 2 февраля чествовали тех, кто оперативно пришел людям на помощь. Почетными грамотами были награждены награждены врач-хирург Сергей Гончаров, травматолог Виктор Зудилин, врач УЗИ Константин Клавдиев, врач-рентгенолог Илья Москвин, врач-анестезиолог-реаниматолог Всеволод Московкин, заведующая неврологическим отделением горбольницы Александра Петрук, заведующий травматологическим отделением Владимир Терешин, заведующая станцией скорой помощи Инна Череповская, врач-травматолог-ортопед Роман Янцен, заведующая травмпунктом Надежда Антонова.

Также в числе награжденных были машинист-погрузчик ООО «Стройтехнология» Виктор Александров, водитель филиала ОАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» Сергей Васильев, водители ООО «РегионСервис» Александр Гарин и Михаил Кузнецов, водитель автокрана Александр Ульихин.

- Спасибо тем, кто сделал все возможное, чтобы минимизировать последствия аварии. Уверяю, если бы оперативные службы сработали не так качественно, развязка получилась бы намного страшней, - подчеркнул Александр Рыбалко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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