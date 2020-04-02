2020-04-02T11:55:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Отменили «Евровидение», будет «Карантиновидение»: Little Big и блогер из Кузбасса запустили песенный конкурс

Первой конкурсной песней стала композиция про самоизоляцию [видео]
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Отменили Евровидение, будет Карантиновидение: Little Big и блогер из Кузбасса запустили песенный конкурс. ФОТО: youtube канал "Кликклак"Отменили Евровидение, будет Карантиновидение: Little Big и блогер из Кузбасса запустили песенный конкурс. ФОТО: youtube канал "Кликклак"
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Известная группа Little Big и Эльдар Джахаров, известный музыкант и блогер из Новокузнецка, запустили новый песенный конкурс «Карантиновидение». Это конкурс для тех, кто сидит дома, и первой композицией-участницей стала песня про самоизоляцию.

Отменили Евровидение, будет Карантиновидение: Little Big и блогер из Кузбасса запустили песенный конкурс.Видео: youtube.com, канал "КЛИККЛАК"

Отмена конкурса «Евровидение» не стала поводом для уныния россиян. Так, лидер группы Little Big и Илья Прусикин и блогер из Новокузнецка Эльдар Джахаров запустили свой песенный конкурс для тех, кто вынужден оставаться дома. А назвали его «Карантиновидение». Музыканты отметили, что лучшее, что все мы можем сделать во время самоизоляции из-за коронавируса, это оставаться дома.

- Все знают, что группа Little Big должна была поехать на «Евровидение-2020», но из-за вспышки коронавируса «Евровидение» отменили. И мы решили провести свой, домашний песенный конкурс «Карантиновидение-2020», - рассказал Илья Прусикин.

По словам Эльдара Джахарова, для участия в конкурсе достаточно придумать песню и снять минутный клип на мобильный телефон, а потом загрузить в Instagram с хештегом #Карантиновидение2020. Главное условие - клип должен быть снят в домашних условиях.

Первый участник конкурса уже продемонстрировал свои вокальные и актерские способности. Клип на песню «Самоизоляция» представила Соня Таюрская. К слову, организаторы конкурса обещают, что самоизолированные клипы увидит вся страна - а может, и весь мир!

- Главная цель этого проекта - поддержка друг друга в столь непростое время, - подбодрил будущих участников конкурса Эльдар Джахаров. - Поэтому не стесняйтесь, записывайте клипы на любую тему. Мы обязательно посмотрим все ваши видео и, надеемся, что их увидит вся страна, а может, и весь мир!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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