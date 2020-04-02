Известная группа Little Big и Эльдар Джахаров, известный музыкант и блогер из Новокузнецка, запустили новый песенный конкурс «Карантиновидение». Это конкурс для тех, кто сидит дома, и первой композицией-участницей стала песня про самоизоляцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/770359" frameborder="0"></iframe> Отменили Евровидение, будет Карантиновидение: Little Big и блогер из Кузбасса запустили песенный конкурс.Видео: youtube.com, канал "КЛИККЛАК"

Отмена конкурса «Евровидение» не стала поводом для уныния россиян. Так, лидер группы Little Big и Илья Прусикин и блогер из Новокузнецка Эльдар Джахаров запустили свой песенный конкурс для тех, кто вынужден оставаться дома. А назвали его «Карантиновидение». Музыканты отметили, что лучшее, что все мы можем сделать во время самоизоляции из-за коронавируса, это оставаться дома.

- Все знают, что группа Little Big должна была поехать на «Евровидение-2020», но из-за вспышки коронавируса «Евровидение» отменили. И мы решили провести свой, домашний песенный конкурс «Карантиновидение-2020», - рассказал Илья Прусикин.

По словам Эльдара Джахарова, для участия в конкурсе достаточно придумать песню и снять минутный клип на мобильный телефон, а потом загрузить в Instagram с хештегом #Карантиновидение2020. Главное условие - клип должен быть снят в домашних условиях.

Первый участник конкурса уже продемонстрировал свои вокальные и актерские способности. Клип на песню «Самоизоляция» представила Соня Таюрская. К слову, организаторы конкурса обещают, что самоизолированные клипы увидит вся страна - а может, и весь мир!

- Главная цель этого проекта - поддержка друг друга в столь непростое время, - подбодрил будущих участников конкурса Эльдар Джахаров. - Поэтому не стесняйтесь, записывайте клипы на любую тему. Мы обязательно посмотрим все ваши видео и, надеемся, что их увидит вся страна, а может, и весь мир!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мой руки чаще»: новокузнечане сняли пародию на Little Big и коронавирус

В этом году в марте актуальны две темы: коронавирус и несостоявшееся выступление группы Little Big на «Евровидении». Новокузнечане объединили обе, и получилась невероятно милая - и полезная! - пародия на клип известной группы. (подробности)

Нерабочая неделя в Кузбассе: пустые улицы, закрытые кафе и отсутствие пробок

Улицы кузбасских городов опустели. Большинство жителей региона предпочитают соблюдать режим самоизоляции и выходят на улицу лишь в крайних случаях. (подробности)

Кто в домике: Яндекс определил индекс самоизоляции кузбассовцев

Нерабочая неделя из-за коронавируса в Кузбассе в самом разгаре. Благодаря индексу самоизоляции, составленному Яндексом, можно узнать, кому это удается, а кому - нет. (подробности)

«Останьтесь дома»: кузбасские врачи присоединились к всемирному флешмобу

Кузбасские врачи присоединились к всемирному флешмобу #StayHome. Они призывают жителей региона - и не только - оставаться дома во время эпидемии коронавируса. (подробности)