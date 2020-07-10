Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 июля

Самые актуальные новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе.

На утро 11июля в Кузбассе на 74 человека выросло число заболевших коронавирусом. Теперь число заболевших с начала пандемии заболевших составляет 2354 человек. 1299 из них получают медицинскую помощь в инфекционных стационарах.

Статистика. ФОТО: Яндекс.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8124 человека, - отметили в оперативном штабе.

Также на утро 11 июля еще 36 кузбассовцев прошли курс лечения и выписаны из больниц. В общей сложности с начала пандемии от коронавируса вылечились 1042 человека.

В этот же день пополнилась и печальная статистика: утром 11 июля стало известно еще об одном человеке с подтвержденным коронавирусам, который скончался от развившейся тяжелой формы пневмонии. Мужчина 1964 года рождения проживал в Новокузнецке.

Статистика. ФОТО: Оперативный штаб.

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