Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 июля

Рассказываем последнюю информацию о ситуации с коронавирусом, которая сложилась на 19 июля.

По данным областного межведомственного оперативного штаба, на утро в Кузбассе на 49 человек увеличилось количество зараженных COVID-19. В итоге всего с начала пандемии в регионе диагностировали коронавирус у 2744 человека.

Но есть и те, кто уже выздоровел. За минувшие сутки их количество составило 49 пациентов. Всего на данный момент успешно прошли лечение 1459 кузбассовцев.

К сожалению, за минувшие сутки зафиксировано сразу два случая смерти от коронавируса. Согласно официальной сводке, первой умершей была женщина из Прокопьевска. На фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. Также скончался мужчина из Прокопьевска, у которого коронавирус протекал на фоне сахарного диабета. Таким образом, на сегодняшний день общее число умерших достигло 18 человек.

В настоящее время 1267 пациентов продолжают получать лечение в инфекционных больницах. Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5705 человек.

Статистика. Фото: Яндекс

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