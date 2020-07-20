Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 июля
Рассказываем последние новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе на утро 21 июля.
Согласно сводке оперативного межведомственного штаба, за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставили еще 61 жителю. Всего с начала пандемии коронавирус обнаружен у 2857 человек.
Также 14 человек за прошедшие сутки выписаны их больниц, общее число выздоровевших на данный момент составило 1529 человек.
К сожалению, есть и те, кому не удалось пережить это заболевание. На сегодняшний день общее число умерших достигло 18 человек.
В настоящее время 1310 пациента продолжают получать лечение в инфекционных больницах. Еще 5294 человек находятся в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.
Статистика. Фото: Яндекс
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ИСТОЧНИК KP.RU
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