Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 июля

Как развивается ситуация с коронавирусом в Кузбассе, сколько всего заболевших и выздоровевших, в каких городах выявлено наибольшее число случаев COVID-19? Мы собрали для вас самую актуальную информацию.

На утро 28 июля врачи диагностировали коронавирус еще у 69 жителей региона. Таким образом, число заболевших достигло 3329 человек с момента начала пандемии. 1329 человек продолжают получать необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах, а вот 1979 кузбассовцев с начала пандемии коронавируса уже вылечились от этого заболевания и выписаны домой. О последних 23 случаях выздоровления стало известно утром 28 июля.

Кроме того, среди пациентов, у которых был выявлен коронавирус, есть и те, кто не справился с болезнью. От сопутствующих заболеваний скончался 21 человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5826 человек, - сообщает оперативный штаб.