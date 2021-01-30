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Коронавирус Covid-19

Как коронавирус влияет на работу сердца, рассказал кардиолог из Кузбасса

Специалист поделился рекомендациями по профилактике
Лия Гараева
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Как коронавирус влияет на работу сердца, рассказал кардиолог из Кузбасса

Как коронавирус влияет на работу сердца, рассказал кардиолог из Кузбасса

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно в Кузбассе увеличивается количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 более всего опасно для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Заведующии отделением неотложнои кардиологии №1 и инфекционным отделением Кузбасского клинического кардиодиспансера Алексей Алексеенко рассказал о влиянии новой коронавирусной инфекции на работу сердца. Также он дал рекомендации по профилактике заболевания.

- Коронавирусная инфекция по сути своей - это заболевание дыхательных путей, - делится Алексей Алексеенко. - В сочетании с сердечно сосудистыми заболеваниями – это очень грозная инфекция, которая приводит ко многим осложнениям и утяжеляет течение основного заболевания. У пациентов, которые имеют постинфарктный кардиосклероз, перенесенные инфаркты, сердечную недостаточность, нарушения ритма сердца, инфицирование коронавирусной инфекцией чревато тем, что усугубится течение их сердечной недостаточности. Коронавирус приводит к ухудшению биологических свойств крови, повышает риск тромбообразования. Соответственно увеличивается риск инфарктов и инсультов.

Кардиолог сообщил, что пациентам в стационаре кардиодиспансера оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь: стентирование, аортокоронарное шунтирование. При выявлении коронавирусной инфекции они продолжают лечение уже в специализированном отделении медицинской организации.

- У таких пациентов, несмотря на всю проводимую антитромбоцитарную терапию, все равно бывают тромбозы. Заболевание коронавирусная инфекция преимущественно передается воздушно-капельным путем, поэтому основные методы его профилактики – минимизация контактов с больными коронавирусом, ношение масок, дистанцирование не менее 1,5 метра друг от друга, личная гигиена, своевременное обращение к врачу при появлениях хоть каких-либо симптомов этого заболевания. Никто не застрахован абсолютно от этой инфекции, но у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями инфицирование коронавирусной инфекцией протекает в более тяжелой форме, чем у пациентов без сопутствующих патологий. Таким пациентам нужно в первую очередь ограничить себя от каких-либо контактов и от риска заражения данной инфекцией, - говорит кардиолог.

Доктор также сообщил, что эта инфекция может привести к таким осложнениям, как вирусные миокардиты и различные аритмии. Поэтому необходимо соблюдать все рекомендации врачей во время лечения и в процессе реабилитации даже тем, у кого не было заболеваний сердечно-сосудистой системы.

- Пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию, рекомендуют принимать не менее месяца антикоагулянты. Если не соблюдаются все рекомендации при лечении, возникает высокий риск тромбоза, а на фоне тромбоза уже возникают инфаркты и инсульты, - добавил медик.

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