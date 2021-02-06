«Он скулил и смотрел на меня»: жительница Кузбасса рассказала о смертельном ДТП на переходе. ФОТО: Валентина Мургвлиани

Жительница Прокопьевска стала невольным свидетелем бесчеловечного поступка, который совершил автомобилист. Он сбил на переходе собаку и, не остановившись, поехал дальше.

Девушка рассказала, что ДТП произошло прямо на пешеходном переходе. Одна из машин остановилась, чтобы пропустить переходящих дорогу людей, а водитель другой решил, что не хочет ждать и пошел на обгон. Вместе с людьми дорогу переходили и две собаки – очевидно бездомные. И водитель-торопыга сбил одну из них. Он проехал по собачонке и передними, и задними колесами, а потом, не сбавляя скорости, помчался дальше.

Невольная свидетельница аварии вышла из машины и отнесла собаку в сторону от проезжей части. Однако вскоре стало ясно, что огромный автомобиль, сбивший пса, не оставил ему шансов на жизнь.

- Второй пес, виляя хвостом и скуля, смотрел на меня так, что я вряд ли смогу это забыть когда-то. Я понимала, что он просит помощи, а я просто ревела и извинялась перед ними, что ничего не смогу больше сделать, кроме как оттащить к обочине еще теплое тельце... – со слезами рассказывает Валентина, очевидец ДТП.

Водитель оставил на месте ДТП номер машины. ФОТО: Валентина Мургвлиани

Впрочем, водитель все же вернулся. Примерно через 10-15 минут он понял, что, сбив собаку, «потерял» номер с автомобиля. Он грубо разговаривал с девушкой, отказался что бы то ни было предпринимать, чтобы убрать животное с дороги. Тем более, что себя он считает пострадавшей стороной: из-за собаки ему придется делать дубликат номер.

- Я знаю, что этому человеку не будет ничего. Даже допускаю, что попытается выйти на меня с угрозами. Но вопрос один: когда люди будут людьми? - задает вопрос и не может найти ответ Валентина. - Что нужно делать в таких ситуациях?