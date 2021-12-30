Суд оставил в СИЗО гендиректора «СДС-Угля» по делу об аварии на шахте «Листвяжная»

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Кемеровский областной суд отказал в освобождении из СИЗО гендиректору холдинга «СДС-Уголь» Геннадию Алексееву, который был арестован по делу об аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом сообщается на сайте суда.

30 декабря Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Алексеева на постановление Центрального районного суда от 16 декабря 2021 года. Тогда фигуранту дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 11 суток - до 25 января 2022 года.

По итогам заседания Кемеровский областной суд оставил постановление Центрального районного суда без изменения, апелляционную жалобу защитников - без удовлетворения.

Напомним, Геннадий Алексеев был арестован в середине декабря по делу о ЧП на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек. Ему инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Кроме того, 30 декабря Кемеровский областной суд оставил без удовлетворения апелляции адвокатов главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова и технического директора компании «СДС-Уголь» Антона Якутова. Они также обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Накануне областной суд отказал в апелляции президенту СДС Михаилу Федяеву, которому инкриминируется злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия.

Ранее в рамках уголовного дела были арестованы директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименок, а также инспекторы Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Никто из фигурантов дела не признал вину.