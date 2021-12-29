Суд оставил в СИЗО собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева

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Кемеровский областной суд оставил без изменений решение нижестоящей инстанции об аресте председателя совета директоров АО ХК «СДС», которой принадлежит шахта «Листвяжная» Михаила Федяева. Об этом сообщается на сайте суда.

29 декабря Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Михаила Федяева на постановление Центрального районного суда от 15 декабря, который заключил фигуранта дела под стражу на срок 2 месяца - до 14 февраля 2022 года.

- По итогам судебного заседания суд апелляционной инстанции постановление Центрального районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов Федяева М.Ю. - без удовлетворения, - сообщили в суде.

Напомним, что председатель совета директоров АО ХК «СДС» был задержан 15 декабря по делу о взрыве в шахте «Листвяжная». Помимо него также были задержаны генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов и главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в «нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия».

По уголовному делу об аварии на «Листвяжной» к ответственности привлекаются еще пять фигурантов: директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок, а также главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. В зависимости от роли каждого им инкриминированы преступления по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц и халатности.

Взрыв на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября 2021 года. В результате аварии погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.