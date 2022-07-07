«До датчика пропавшего шахтера - 20 метров»: на кузбасской шахте продолжается поисково-спасательная операция

В истории шахты это первый подобный случай, когда трагедия происходит из-за природного явления. Фото: телеканал "ТМ-Квант"

В Кузбассе на междуреченской шахте «Распадская-Коксовая» продолжается поисково-спасательная операция. Второй горняк, пропавший без вести еще 5 июля, после обрушения породы, вызванного подземным толчком, эпицентр которого располагался в каких-то десяти километрах от города, до сих пор не найден. И хотя горожане надеются, что мужчина выжил, ведь мертвым его еще никто не видел, официальный представитель «Распадской угольной компании» ранее уже заявила, что шахтер погиб, пообещав его семье всестороннюю помощь.

Поиски ведутся в сложных условиях: помимо завала, который приходится преодолевать сотрудникам ВГСЧ, существует риск повторного обрушения. По словам главы Междуреченска Владимира Чернова, горноспасателям с помощью специального прибора уже удалось обнаружить датчик, который был на пропавшем шахтере. До датчика вечером четверга, 7 июля, оставалось еще больше 20 метров.

Тем временем, суд в Кемеровской области приостановил горные работы на шахте «Распадская-Коксовая», где 5 июля после землетрясения произошло обрушение горной породы, сообщил помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль.

- В результате ЧП произошла деформация пород кровли и боков выработки вентиляционного штрека, - отметил чиновник, уточнив, по решению суда все работы на шахте приостановлены на 90 суток.

Напомним, в результате обрушения породы на шахте «Распадская-Коксовая», два горняка из 190, находившихся на смене, пострадали, еще два - машинисты буровых установок - пропали без вести. Тем же вечером одного из них нашли погибшим и подняли на поверхность.