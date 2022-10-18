Еще 12 мобилизованных из Кузбасса узаконили отношения с избранницами

Перед отправкой в учебные центры некоторые пары не успели узаконить отношения. Скрин: t.me/tsivilev_live.

Сегодня, 18 октября, в увольнительную по приятному поводу вышли еще 12 мобилизованных кузбассовцев. По поручению губернатора Сергея Цивилева для мобилизованных, которые не успели зарегистрировать брак с любимыми женщинами, организовали торжественные регистрации брака в ЗАГСе города Омск (по месту прохождения военной подготовки). Об этом сообщает администрация правительства региона.

Региональные власти помогли с транспортом и организацией церемонии. Начальник Управления ЗАГС Кузбасса сопровождает невест и контролирует процесс регистрации мобилизованных кузбассовцев в Омской области по поручению губернатора.

Весь положенный в таких случаях церемониал соблюдается на свадьбах мобилизованных. Молодожены обмениваются кольцами и в паспорта им ставят печать о заключении брака.

Сергей Цивилев отмечает, что за период мобилизации зарегистрировано 22 новые семьи. Губернатор сообщает, что организуют еще церемонию, если будут еще желающие вступить в брак.

- Надо, чтобы перед серьезным делом, которое предстоит нашим бойцам в зоне СВО, они были спокойны и уверенны, что поступили правильно и сделали все необходимое для своих семей, - добавил глава региона.

Напомним, что 11 октября мобилизованные жители Кузбасса, которые сейчас проходят подготовку в учебном центре Омска, сыграли сразу семь свадеб. Также всем мобилизованным кузбассовцам выплатили по 200 тысяч рублей. Бойцам оказывают всестороннюю поддержку, не оставляют без внимания и их родных. Также губернатор Кузбасса подписал распоряжение о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных. За семьей каждого мобилизованного из Кузбасса закреплен социальный работник.

Кроме того, власти Кузбасса внесли в региональный закон «О транспортном налоге» изменения, которые предусматривают льготы для контрактников и добровольцев, мобилизованных жителей, которые принимают участие в СВО на Украине.