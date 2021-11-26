На шахте «Листвяжной» в Кузбассе возобновили горноспасательные работы

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Утром 26 ноября на шахте «Листвяжной» в Беловском районе горноспасательные работы были возобновлены. Об этом журналистам сообщили губернатор Сергей Цивилев и командир Кемеровского ВГСО Юрий Ше.

По словам главы региона, на шахту прибыли три отделения Военизированной горноспасательной части.

- План действий определен следующий, что эти три отделения сделают изоляцию горных выработок, после окончания изоляции начнется естественное заполнение метаном в объеме 257 тысяч куб. м. Надо, чтобы уровень метана дошел до более 20%, когда риск взрыва уменьшается, - сказал Цивилев.

По прогнозам это займет трое суток. После этого штаб примет решение по дальнейшим поисковым работам в шахте. Параллельно в эти трое суток спасатели продолжат инертизацию выработок и ликвидацию последствий пожара - пробурят скважину для тушения возможных очагов возгорания в шахте.

Цивилев также сообщил, что увеличилось число пострадавших. Госпитализированы 11 горноспасателей, участвующих в поисково-спасательной операции: один человек получил черепно-мозговую травму, еще 10 отравились дымом.

Задымление на шахте «Листвяжная» в пгт. Грамотеино произошло утром 25 ноября. Под землей находилось 285 горнорабочих. На поверхность выведено 239 человек. По предварительным данным, число погибших составило 52 человека, включая шестерых горноспасателей, связь с которыми прервалась при проведении поисково-спасательных работ. В Кузбассе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По делу задержаны три человека.