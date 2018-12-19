2018-12-19T21:05:54+03:00
Общество

Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей

Все родственники погибших уже получили компенсации
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КП.Архив КП.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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В Департаменте социальной защиты населения Кемеровской области назвали сумму, которая была выплачена потерпевшим и семьям погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

По данным департамента, которые приводит ТАСС, в общей сложности семьям погибших и пострадавшим выплачено порядка 500 миллионов рублей. При этом в отношении 60 погибших и 71 пострадавшего выплачено 335,6 миллиона рублей. Также за каждого погибшего их родственникам оказали единовременную помощь в размере двух миллионов рублей. Таким образом, общая сумма дополнительных выплат составила 157,6 миллиона рублей.

А вот тем, кто пострадал при пожаре в ТРЦ, выплаты еще продолжаются, так как у некоторых пострадавших не установлена степень тяжести травм и, соответственно, они пока не могут получить необходимую материальную помощь в полном объеме.

Напомним, что в результате пожара в «Зимней вишне» 25 марта пострадали 79 человек. В апреле граждане начали получать выплаты. За легкий вред здоровья полагалась выплата в 400 тысяч рублей, за тяжкий – 800 тысяч рублей. По данным за август, выплаты получили 65 человек.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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