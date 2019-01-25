2019-01-25T14:00:08+03:00
Происшествия

Кузбасский Следком проводит проверку качества питания в юргинской школе

Поводом для проверки стали жалобы школьников на еду
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Поводом для проверки школы стали жалобы учащихся на еду.Поводом для проверки школы стали жалобы учащихся на еду.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Следователи регионального Следственного комитета заинтересовались информацией о том, что в одной из школ города Юрги детей кормят обедами ненадлежащего качества.

После того, как в социальных сетях и на информационных порталах появилось сообщение о том, что в одной из юргинских школ детей кормят отвратительными обедами. Причем школьники сами сняли и выложили видео, подтверждающее это. В Следственном управлении СК РФ по Кемеровской области сообщили, что сейчас уже установлено учебное заведение, в котором производилась видеосъемка. В ближайшее время помещение школьной столовой будет осмотрено, а также планируется изучить данные медицинских учреждений об обращениях школьников по поводу отравлений в школьной столовой.

- Следователи работают с администрацией учебного заведения, опрашивают учеников, - сообщает пресс-служба ведомства. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проведения доследственной проверки взят на контроль руководством следственного управления СК России по Кемеровской области.

Напомним, что ранее уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе заявил, что в регионе участились случаи голодных обмороков среди учеников сельских школ. Резонансной информацией заинтересовались следователи, сотрудники прокуратуры, общественники, которые проводят свои проверки.

Позже в сети появилось видео про обеды в столовой школы №10 города Юрги. Дети рассказали, что их кормят, как собак.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за поисков «человека-секси» на кузбасскую компанию подали в суд
В Кузбассе пенсионерка захотела получить бонус от банка и лишилась денег
В Кузбассе открыли горячую линию по вопросам школьного питания
Стали известны подробности аварии с перевернувшимся в Кемерове ВАЗом
Кемеровским инспекторам ГИБДД за год предложили три взятки
В Кемерове перед мостом перевернулась легковушка
В Кузбассе в двух мастерских подпольно изготавливали взрывчатку и боеприпасы
Кемеровские студенты встретятся с актером Александром Носиком
Россельхозбанк запустил онлайн-сервис «Светофор» для проверки контрагентов
Кузбасских водителей предупредили о непогоде
Кемеровчанка потеряла 12-летнюю дочь из-за вредных привычек
В Кузбассе полицейские пошли на фальсификацию дела о наркотиках, чтобы улучшить показатели
В Новокузнецке сгорел инкассаторский автомобиль