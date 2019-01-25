Кузбасский Следком проводит проверку качества питания в юргинской школе

СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-25T14:00:08+03:00

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Следователи регионального Следственного комитета заинтересовались информацией о том, что в одной из школ города Юрги детей кормят обедами ненадлежащего качества.

После того, как в социальных сетях и на информационных порталах появилось сообщение о том, что в одной из юргинских школ детей кормят отвратительными обедами. Причем школьники сами сняли и выложили видео, подтверждающее это. В Следственном управлении СК РФ по Кемеровской области сообщили, что сейчас уже установлено учебное заведение, в котором производилась видеосъемка. В ближайшее время помещение школьной столовой будет осмотрено, а также планируется изучить данные медицинских учреждений об обращениях школьников по поводу отравлений в школьной столовой.

- Следователи работают с администрацией учебного заведения, опрашивают учеников, - сообщает пресс-служба ведомства. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проведения доследственной проверки взят на контроль руководством следственного управления СК России по Кемеровской области.

Напомним, что ранее уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе заявил, что в регионе участились случаи голодных обмороков среди учеников сельских школ. Резонансной информацией заинтересовались следователи, сотрудники прокуратуры, общественники, которые проводят свои проверки.

Позже в сети появилось видео про обеды в столовой школы №10 города Юрги. Дети рассказали, что их кормят, как собак.