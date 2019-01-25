Детского омбудсмена опросили следователи после заявлений о голодных обмороках в кузбасских школах

СЕГОДНЯ 15:20 2019-01-25T15:20:37+03:00

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Следователи опросили уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрия Кислицына. Поводом визита правоохранителей к детскому омбудсмену стало его заявление об участившихся случаях голодных обмороков среди учеников сельских школ.

Следователи пришли в кабинет кузбасского уполномоченного по правам ребенка днем пятницы, 25 января.

- Дмитрий Кислицын был опрошен в рамках доследственной проверки, которая проводится по сообщениям средств массовой информации о голодных обмороках детей в школах Кузбасса, - рассказали «Комсомольской правде» в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что проверка проводится не в отношении Кислицына. Наоборот, он выступает как заявитель.

Напомним, 23 января, выступая на сессии Совета народных депутатов Кемеровской области, детский омбудсмен озвучил проблему школьного питания. Он сообщил, что к нему поступило несколько просьб о помощи в оплате питания учеников сельских школ – дети не имеют возможности платить за обеды и падают в голодные обмороки прямо на уроках.

Следственный комитет и прокуратура Кемеровской области инициировали проверку сообщений детского омбудсмена. Кроме того, была создана областная комиссия, которая уже озвучила первые результаты проверок питания в школах Кемеровского района – фактов голодных обмороков выявлено не было.

Сейчас в регионе работает горячая линия по вопросам школьного питания. Власти обещают работать адресно, разбираясь в каждой конкретной поступившей жалобе.

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Недовольные кузбасские подростки сняли видео про школьные обеды

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