В Березовском назначили нового исполняющего обязанности главы города вместо арестованного Титова

СЕГОДНЯ 16:10 2019-01-25T16:11:47+03:00

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В Березовском выбрали исполняющего обязанности главы города вместо арестованного Дмитрия Титова. Должность заняла бывшая заместитель главы Кемерова Светлана Щегербаева.

В пятницу, 25 января, на внеочередной 10 сессии городского Совета народных депутатов было принято решение о назначении нового и.о. главы. Пост заняла Светлана Щегербаева, сообщили в администрации Березовского городского округа.

Светлана Щегербаева более 25 лет занимала руководящие должности. Долгое время она была главой Пенсионного фонда в городе Кемерово, а с 2015 года работала заместителем главы Кемерова и являлась начальником территориального управления жилых районов Кедровка и Промышленовский.

Отметим, что неделю назад депутаты назначили исполняющим обязанности главы Березовского Михаила Шмулевича, который занимал кресло заместителя главы по ЖКХ. Однако спустя неделю Шмулевич обратился с заявлением о снятии с него полномочий и.о. главы.

Напомним, главу Березовского городского округа Дмитрия Титова задержали 15 января по подозрению в получении взятки. В его портфеле были обнаружены 280 тысяч рублей – чиновник утверждает, что занял деньги. В данный момент он находится в кемеровском СИЗО, суд арестовал его до марта, ведется следствие.

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По версии следствия, деньги были переданы сотрудником коммерческой организации за совершение действий в пользу заинтересованных лиц. В ближайшее время следователям предстоит установить личности взяткодателей. Пока же в офисе проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты денежные средства и документация. (подробности)

Видео: как проходило задержание главы Березовского

На кадрах видно, как силовики усаживают главу Березовского в свой автомобиль. Далее между оперативником и задержанным происходит следующий диалог:

Оперативник: В портфеле находятся денежные средства?

Титов: Да

Оперативник: Готовы их добровольно выдать?

Титов: Да, пожалуйста.

Оперативник: Выложите, пожалуйста, все, что находится у вас в дипломате.

Титов: 280 тысяч, которые я занял. Для вас, кроме денег, здесь ничего интересного нет. (подробности)