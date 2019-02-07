Пожар под Кемеровом: Родители рассказали, как спасали детей

СЕГОДНЯ 13:31 2019-02-07T13:35:12+03:00

Сейчас в больнице находятся четыре человека [видео]

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Родители рассказали, как спасали детей из горящего дома в поселке Мозжуха Кемеровского района. В больнице сейчас находятся четыре человека из выживших восьми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="350" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/690578" frameborder="0"></iframe> Родители погибшего мальчика рассказали о пожаре.

Больше всех пострадал глава многодетного семейства – у Евгения Крапивина обожжено больше 50 процентов поверхности тела. Несмотря на свое тяжелое состояние, мужчина смог рассказать, как начался пожар.

- Были на втором этаже. Там холодно было, я занес газовую печку погреться, мороз сильный. Баллон взорвался. Все в пламени. Часть детей быстро вытолкнул на первый этаж. Вернулся за остальными. Выбежали на улицу. Я весь обгорел, повалялся в снегу, спрашиваю, Наташ, дети все вышли? Она говорит, Захара нет… Как нет, опять побежал… - голос мужчины, и так дрожащий от тяжелого состояния, срывается на стон. Отец находится в шоковом состоянии, но понимает, что 11-летний сын погиб.

В момент, когда взорвался баллон, супруга Евгения Наталья с двумя детьми находилась на кухне.

- Я не поняла, как мы выбежали оттуда. Огонь распространился мгновенно. Натяжные потолки начали падать горячие на детей… - рассказала Наталья Крапивина.

Многодетная мать, к счастью, в огне не пострадала. Но сейчас она тоже в больнице – вместе с двумя детьми, которые получили легкие ожоги.

Пожар, унесший жизнь 11-летнего мальчика и оставивший без крова восемь человек, произошел в Мозжухе вечером 6 февраля. В доме взорвался газовый баллон. По факту гибели 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело.

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Семья обогревала дом тепловой пушкой, которая была подключена к газовому баллону. Вдруг произошел хлопок, после чего дом загорелся.

Глава семьи, его супруга и дети быстро вышли на улицу, где выяснилось, что 11-летний ребенок остался внутри горящего дома. Мужчина вернулся внутрь и попытался найти сына, но дом уже был полностью объят огнем. (подробности)

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– Местные рассказали, что огонь перекинулся на соседскую стайку, корову успели спасти, увезли к другим соседям. Сейчас еще горит сена рулон, точнее, дымит, – рассказывает Екатерина Бормотова. – На пепелище осталась собака. Сидит на цепи, никого к дому, хоть и сгоревшему, не подпускает. (подробности)

Врач рассказал о состоянии отца и детей, пострадавших в пожаре под Кемеровом

- У отца крайне тяжелое состояние, у него ожоги больше 50 процентов поверхности тела, развился ожоговый шок, проводится вся ожоговая терапия. Кроме того, есть ожог дыхательных путей, тоже проводилось лечение. Сейчас состояние немного стабилизировалось, рассказал заведующий ожоговым отделением кемеровской городской больницы №2 Евгений Альтшулер. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU