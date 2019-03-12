Экс-главу Березовского перевели под домашний арест

СЕГОДНЯ 05:39 2019-03-12T05:39:51+03:00

Дмитрий Титов будет находиться под домашним арестом до 16 апреля Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Бывшему главе города Березовского Дмитрию Титову изменили меру пресечения. Чиновника, обвиняемого во взятке, перевели из СИЗО под домашний арест.

Судебное заседание, где было рассмотрено ходатайство об изменении Дмитрию Титову меры пресечения, прошло в Кемерове 11 марта.

«Постановлением Центрального районного суда Кемерова от 11 марта 2019 года изменена мера пресечения в отношении Титова Д.А. по ходатайству следственных органов с заключения под стражу на домашний арест», - сообщили в Центральном районном суде.

Срок домашнего ареста установлен до 16 апреля 2019 года, то есть до трех месяцев с учетом содержания под стражей.

Напомним, главу Березовского городского округа Дмитрия Титова задержали 15 января по подозрению в получении взятки. В его портфеле были обнаружены 280 тысяч рублей – чиновник утверждает, что занял деньги. 17 января суд постановил арестовать Титова на два месяца, ведется следствие.

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По версии следствия, деньги были переданы сотрудником коммерческой организации за совершение действий в пользу заинтересованных лиц. В ближайшее время следователям предстоит установить личности взяткодателей. Пока же в офисе проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты денежные средства и документация. (подробности)

Видео: как проходило задержание главы Березовского

На кадрах видно, как силовики усаживают главу Березовского в свой автомобиль. Далее между оперативником и задержанным происходит следующий диалог:

Оперативник: В портфеле находятся денежные средства?

Титов: Да

Оперативник: Готовы их добровольно выдать?

Титов: Да, пожалуйста.

Оперативник: Выложите, пожалуйста, все, что находится у вас в дипломате.

Титов: 280 тысяч, которые я занял. Для вас, кроме денег, здесь ничего интересного нет. (подробности)

В Березовском назначили нового исполняющего обязанности главы города вместо арестованного Титова

В пятницу, 25 января, на внеочередной 10 сессии городского Совета народных депутатов было принято решение о назначении нового и.о. главы. Пост заняла Светлана Щегербаева, сообщили в администрации Березовского городского округа.

Светлана Щегербаева более 25 лет занимала руководящие должности. Долгое время она была главой Пенсионного фонда в городе Кемерово, а с 2015 года работала заместителем главы Кемерова и являлась начальником территориального управления жилых районов Кедровка и Промышленовский. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU