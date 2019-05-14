2019-05-15T05:45:40+03:00
Общество

Суд вынес решение о судьбе кемеровского ТЦ «Лапландия»

Арбитражный суд рассмотрел жалобу администрации торгового центра
Екатерина РОМАНОВА
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Суд вынес решение о судьбе кемеровского ТЦ «Лапландия».Суд вынес решение о судьбе кемеровского ТЦ «Лапландия».Фото: Кирилл ЧАЩИН
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В Арбитражном суде Кемеровской области состоялось очередное заседание по делу о кемеровском торговом центре «Лапландия». Представители ТЦ пытались обжаловать решение о запрете эксплуатации здания на время экспертной проверки.

Представители ТЦ «Лапландия» обратились в Арбитражный суд Кемеровской области с тем, чтобы обжаловать решение о приостановке работы центра на все время проведения проверки. Суд рассмотрел жалобу, однако в ее удовлетворении владельцам торгового центра отказал. А это значит, что в ближайшее время «Лапландия» не откроется. Следующее заседание по рассмотрению апелляции состоится 3 июня в Томске.

Напомним, Арбитражный суд Кемеровской области решил закрыть ТРЦ на неопределенный срок. Сейчас на рассмотрении суда находится иск мэрии Кемерова к владельцу здания, в котором администрация просит закрыть ТЦ из-за незаконной перепланировки. В настоящее время по судебному разбирательству назначена экспертиза.

В 14.00 в понедельник, 22 апреля, 70 судебных приставов пришли в «Лапландию», чтобы ее опечатать. Многие предприниматели, узнав об этом, поспешили вынести свой товар.

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В Кемерове закрыли «Лапландию»

22 апреля к двум часам дня в ТРЦ «Лапландия» пришли 70 судебных приставов. Причина их появления - решение арбитражного суда приостановить работу торгового центра ради безопасности посетителей и сотрудников. Сейчас на рассмотрении суда находится иск мэрии Кемерова к владельцу здания, в котором администрация просит закрыть ТЦ из-за незаконной перепланировки. По судебному разбирательству назначена экспертиза. (подрробности)

«Лапландия» - рухнет?

«Лапландия», как известно, строилась на основе изрядно обветшавшего спорткомплекса «Октябрьский». Строилась в рекордно короткие сроки, и работы велись круглосуточно. К строительству привлекали гастарбайтеров из Средней Азии, причем - незаконно. (подробности)

Представитель кемеровской «Лапландии» прокомментировал закрытие ТЦ

Заместитель директора «Лапландии» по безопасности Александр Быков прокомментировал закрытие торгового центра. Он уверен, что никаких нарушений в здании нет. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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