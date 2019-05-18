2019-05-18T10:12:27+03:00
Общество

Кемеровчане остались без тепла

В столице Кузбасса официально завершился отопительный сезон
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
В Кемерове завершился отопительный сезонВ Кемерове завершился отопительный сезон
Изменить размер текста:

В Кемерове официально завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал мэр города Илья Середюк.

В субботу, 18 мая, тепло перестало поступать в дома кемеровчан. Постановление администрации города об окончании отопительного сезона было опубликовано в электронном бюллетене на сайте мэрии. Согласно документу, управляющие компании должны были заранее предупредить кемеровчан о прекращении подачи тепла в многоквартирные дома, что и было сделано.

- Батареи к обеду уже остыли, дома в принципе тепло, хотя на улице не очень, - рассказала «Комсомолке» постоянная читательница Наталья Осипова.

Отопительный сезон в Кемерове завершился позже обычного. Задержка произошла из-за холодной погоды, установившейся в городе в начале недели. При этом погода не напугала соседние города. Так, в Новокузнецке большинство жителей остались без отопления уже 13 мая. Тогда же в городе начались гидравлические испытания.

В Кемерове горячую воду у первых потребителей начнут отключать 27 мая. График отключения горячей воды в Кемерове можно посмотреть здесь, в Новокузнецке – здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодой мужчина пропал в Новокузнецке
В кузбасской колонии открыли производство контейнеров для мусора
У кузбассовцев изъяли почти тысячу стволов
У чемпиона России угнали дорогой внедорожник в Кемерове
9-летний мальчик сбежал от бабушки в Кузбассе
Майские скидки для кузбассовцев в «Практик-мебель»
В Новокузнецке появится трехэтажная поликлиника онкодиспансера
Кузбассовец обиделся на замечание и напал на полицейского
Кемеровчане требуют снести страшный дом с трупами
Водитель маршрутки взял на таран столб на кемеровском перекрестке
Автомобиль Росгвардии столкнулся с иномаркой в Новокузнецке
Новокузнечанин дал полицейскому деньги и заработал судимость
Два ребенка сбежали из детского сада в Новокузнецке
Не по-соседски: жительница Кузбасса 14 раз оскорбила своего соседа
Двое мужчин погибли на пожаре в Ленинске-Кузнецком
В Новокузнецке экстренно эвакуировали автовокзал
Два кемеровчанина за полтора часа совершили четыре нападения
В Белове оконный мошенник похитил у клиентов более 400 тысяч рублей
Стало известно, когда отключат отопление в Кемерове