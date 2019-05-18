Кемеровчане остались без тепла

СЕГОДНЯ 10:12 2019-05-18T10:12:27+03:00

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В Кемерове официально завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал мэр города Илья Середюк.

В субботу, 18 мая, тепло перестало поступать в дома кемеровчан. Постановление администрации города об окончании отопительного сезона было опубликовано в электронном бюллетене на сайте мэрии. Согласно документу, управляющие компании должны были заранее предупредить кемеровчан о прекращении подачи тепла в многоквартирные дома, что и было сделано.

- Батареи к обеду уже остыли, дома в принципе тепло, хотя на улице не очень, - рассказала «Комсомолке» постоянная читательница Наталья Осипова.

Отопительный сезон в Кемерове завершился позже обычного. Задержка произошла из-за холодной погоды, установившейся в городе в начале недели. При этом погода не напугала соседние города. Так, в Новокузнецке большинство жителей остались без отопления уже 13 мая. Тогда же в городе начались гидравлические испытания.

В Кемерове горячую воду у первых потребителей начнут отключать 27 мая. График отключения горячей воды в Кемерове можно посмотреть здесь, в Новокузнецке – здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU