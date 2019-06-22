Не «Ной»: в Кемерове разбирают здание популярного кафе

СЕГОДНЯ 04:50 2019-06-22T04:50:27+03:00

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В Кемерове неподалеку от торгового центра «Лапландия» разбирают здание кафе «Ной». Соответствующие фотографии очевидцы разместили в социальных сетях.

Кемеровчане с грустью отмечают: некогда популярное кафе «Ной», которое находится на территории ТЦ «Лапландия», судя по всему, доживает свои последние дни. Рабочие приступили к демонтажу элементов фасада, а на вопрос горожан, что будут делать с «Ноем», отвечают, что здание будут сносить.

К слову, сам торговый центр «Лапландия» в настоящее время закрыт: здесь были обнаружены нарушения, и сейчас владельцы здания делают все, чтобы максимально быстро устранить нарушения и вновь открыть «Лапландию». Глава города Кемерово заявил, что это может произойти уже в первой половине июля.

Напомним, что торговый центр «Лапландия», расположенный на проспекте Октябрьском, 34, закрыли в апреле этого года. Эксперты выявили здесь 22 нарушения, ряд которых и требовал безотлагательного устранения. Несколько дней назад Илья Середюк проверил, как идут ремонтные работы и сообщил о скором открытии ТЦ.

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- По предварительной информации, в отчете обозначены 22 замечания, и их устранение теперь зависит от усилий собственника, который должен развернуть работы и завершить их, - сообщил глава Кемерова Илья Середюк. - Окончательная дата открытия торгового центра зависит от решения суда. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU